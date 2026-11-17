Палата представителей приняла в первом чтении законопроект «Об изменении Закона «О внешней трудовой миграции», сообщает пресс-служба парламентариев.

Ключевые положения документа в ходе заседания представили первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко и член Постоянной комиссии по международным делам Павел Попко. Новые нормы призваны сделать порядок привлечения иностранной рабочей силы в страну более прозрачным и упорядоченным.

Одним из главных нововведений становится прямой запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами при работе с иностранцами. Кроме того, законодатели намерены пресечь практику нецелевого использования кадров: трудящимся-иммигрантам запретят работать у третьих лиц по профессиям и должностям, которые не указаны в их основном трудовом договоре с белорусским нанимателем.

Дополнительное регулирование коснется и посредников на рынке труда. Законопроект четко определяет порядок работы кадровых агентств. Теперь такие организации будут обязаны вести строгий учет трудоустроенных иностранцев и регулярно отчитываться об этом перед органами внутренних дел.

Вместе с тем документ предусматривает корректировку общих условий трудовой деятельности иммигрантов и обновляет полномочия Министерства труда и социальной защиты в сфере внешней миграции. В частности, уточняются основания, по которым иностранному гражданину могут аннулировать специальное разрешение на право работы в Беларуси.

При этом для дефицитных и востребованных кадров правила, напротив, станут проще. Законопроект расширяет и уточняет перечень категорий специалистов — например, в него войдут врачи-интерны, — для найма которых белорусским организациям больше не потребуется получать специальные разрешения.