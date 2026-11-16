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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ
11:42 17.11.2026
Депутаты поддержали во втором чтении проект Закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Документ не предусматривает радикального пересмотра действующей налоговой системы страны. Вместо этого законопроект вносит точечные корректировки, которые вступят в силу в следующем году.
Изменения затронут как граждан, так и представителей бизнеса. В частности, обновятся правила налогового администрирования, пройдет плановая индексация ставок и скорректируются сроки исполнения налоговых обязательств.
В ходе подготовки документа ко второму чтению парламентарии дополнительно доработали несколько важных положений, касающихся подоходного налога с физических лиц:
• Благотворительные сборы на лечение. Нормы о предоставлении налоговых льгот на средства, которые собираются для медицинской помощи гражданам, привели в соответствие с указом 7 сентября 2026 года № 304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения».
• Продажа совместной недвижимости. Законодатели уточнили порядок расчета налоговой базы в ситуациях, когда физические лица получают доход от возмездного отчуждения недвижимого имущества, находящегося в совместной собственности.
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