Депутаты поддержали во втором чтении проект Закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Документ не предусматривает радикального пересмотра действующей налоговой системы страны. Вместо этого законопроект вносит точечные корректировки, которые вступят в силу в следующем году.

Изменения затронут как граждан, так и представителей бизнеса. В частности, обновятся правила налогового администрирования, пройдет плановая индексация ставок и скорректируются сроки исполнения налоговых обязательств.

В ходе подготовки документа ко второму чтению парламентарии дополнительно доработали несколько важных положений, касающихся подоходного налога с физических лиц:

• Благотворительные сборы на лечение. Нормы о предоставлении налоговых льгот на средства, которые собираются для медицинской помощи гражданам, привели в соответствие с указом 7 сентября 2026 года № 304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения».

• Продажа совместной недвижимости. Законодатели уточнили порядок расчета налоговой базы в ситуациях, когда физические лица получают доход от возмездного отчуждения недвижимого имущества, находящегося в совместной собственности.