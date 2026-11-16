Заседание Национального совета по гендерной политике при Совете Министров прошло 16 ноября под председательством министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, уастники встречи подвели итоги правового анализа действующих норм и определили ключевые векторы работы на ближайшие годы.

Центральной темой повестки стали результаты гендерной экспертизы Трудового кодекса на предмет соблюдения равных прав и возможностей для женщин и мужчин. По итогам дискуссии члены совета рассмотрели перспективы интеграции выработанных рекомендаций в готовящийся законопроект по корректировке трудового законодательства. Отдельное внимание эксперты уделили мерам стимулирования нанимателей к созданию корпоративной среды, благоприятной для работников с детьми.

Помимо обсуждения текущих поправок, участники заседания заложили основу для системного мониторинга законодательства на среднесрочную перспективу. Совет одобрил план на 2027–2030 годы, который предусматривает проведение гендерной экспертизы ряда важнейших документов. В этот перечень вошли Кодекс о браке и семье, Кодекс об образовании, Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции», а также государственные программы «Здоровье нации» и «Развитие демографического потенциала».

Конкретизируя ближайшие задачи, члены совета также наметили план работы на 2027 год. В следующем году особое внимание планируется уделить продвижению инициативы «Компании, дружественные родителям» и изучению успешных практик организаций, помогающих персоналу совмещать карьеру с воспитанием детей. Кроме того, в фокусе работы совета останутся вопросы охраны здоровья женщин и мужчин.