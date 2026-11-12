ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНСЕЛЬХОЗПРОД УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРАРИЕВ


11:36 13.11.2026

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 29 октября приняло постановление № 94 «Об оценке эффективности использования государственной поддержки и сроках нахождения документов».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой установлена методика:

расчета и интерпретации показателей эффективности использования государственной поддержки, определенной в Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347«О государственной аграрной политике»,

оформления и обобщения результатов оценки государственной поддержки.

Согласно указу №347 государственная аграрная политика является одним из направлений внутренней политики Республики Беларусь, обеспечивающим стимулирование повышения эффективности агропромышленного комплекса на базе совершенствования специализации сельскохозяйственного производства и его организационно-экономической структуры, рационального использования земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса.

В числе ее принципов – последовательность мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Оценка эффективности использования государственной поддержки за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на:

макроуровне – в целом по Республике Беларусь, областям и г. Минску;

микроуровне – по субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства.

Методику оценки ее эффективности устанавливает Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Расчет показателей осуществляется ежегодно до 1 мая по результатам работы за предыдущий год.

Также постановлением установлен перечень финансово-учетных документов, образующихся в процессе деятельности сельскохозяйственных организаций, и сроки их нахождения в таких организациях.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2026
валюта курс
EUR 3.3312
USD 3.0026
RUB 3.6423
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3308 -0.0198
USD 3.0026 -0.0044
RUB 3.6423 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3200 3.3300
USD 2.9970 3.0010
RUB 3.4601 3.6180
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1115
EUR/RUB 91.5000 96.0200
USD/RUB 82.6500 86.5576
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте