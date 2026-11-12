Министерство сельского хозяйства и продовольствия 29 октября приняло постановление № 94 «Об оценке эффективности использования государственной поддержки и сроках нахождения документов».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой установлена методика:

расчета и интерпретации показателей эффективности использования государственной поддержки, определенной в Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347«О государственной аграрной политике»,

оформления и обобщения результатов оценки государственной поддержки.

Согласно указу №347 государственная аграрная политика является одним из направлений внутренней политики Республики Беларусь, обеспечивающим стимулирование повышения эффективности агропромышленного комплекса на базе совершенствования специализации сельскохозяйственного производства и его организационно-экономической структуры, рационального использования земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса.

В числе ее принципов – последовательность мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Оценка эффективности использования государственной поддержки за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на:

макроуровне – в целом по Республике Беларусь, областям и г. Минску;

микроуровне – по субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства.

Методику оценки ее эффективности устанавливает Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Расчет показателей осуществляется ежегодно до 1 мая по результатам работы за предыдущий год.

Также постановлением установлен перечень финансово-учетных документов, образующихся в процессе деятельности сельскохозяйственных организаций, и сроки их нахождения в таких организациях.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.