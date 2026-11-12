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МИНСЕЛЬХОЗПРОД УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРАРИЕВ
11:36 13.11.2026
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 29 октября приняло постановление № 94 «Об оценке эффективности использования государственной поддержки и сроках нахождения документов».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой установлена методика:
расчета и интерпретации показателей эффективности использования государственной поддержки, определенной в Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347«О государственной аграрной политике»,
оформления и обобщения результатов оценки государственной поддержки.
Согласно указу №347 государственная аграрная политика является одним из направлений внутренней политики Республики Беларусь, обеспечивающим стимулирование повышения эффективности агропромышленного комплекса на базе совершенствования специализации сельскохозяйственного производства и его организационно-экономической структуры, рационального использования земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса.
В числе ее принципов – последовательность мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Оценка эффективности использования государственной поддержки за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на:
макроуровне – в целом по Республике Беларусь, областям и г. Минску;
микроуровне – по субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства.
Методику оценки ее эффективности устанавливает Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Расчет показателей осуществляется ежегодно до 1 мая по результатам работы за предыдущий год.
Также постановлением установлен перечень финансово-учетных документов, образующихся в процессе деятельности сельскохозяйственных организаций, и сроки их нахождения в таких организациях.
Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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