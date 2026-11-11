|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБСУДИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
11:22 12.11.2026
Расширенное совещание по разработке проекта Закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией» прошло 11 ноября под руководством председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
К работе над документом присоединились представители Администрации Президента, Совета Министров, Генеральной прокуратуры, Государственного секретариата Совета Безопасности, Следственного комитета, Комитета государственного контроля, а также Национального центра законодательства и правовой информации.
Центральной темой встречи стала модернизация системы ежегодного декларирования. Участники заседания детально рассмотрели и согласовали новый механизм контроля за расходами государственных должностных лиц. Ожидается, что главным инструментом в этой работе станут современные государственные информационные системы.
Помимо технических аспектов, на совещании уделили особое внимание межведомственной координации. В частности, стороны обсудили порядок прямого взаимодействия кадровых служб государственных органов с налоговыми органами при проверке деклараций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2026
Курсы в банках
на 12.11.2026
Конвертация в банках
на 12.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте