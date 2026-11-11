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В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБСУДИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11:22 12.11.2026 Расширенное совещание по разработке проекта Закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией» прошло 11 ноября под руководством председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. К работе над документом присоединились представители Администрации Президента, Совета Министров, Генеральной прокуратуры, Государственного секретариата Совета Безопасности, Следственного комитета, Комитета государственного контроля, а также Национального центра законодательства и правовой информации. Центральной темой встречи стала модернизация системы ежегодного декларирования. Участники заседания детально рассмотрели и согласовали новый механизм контроля за расходами государственных должностных лиц. Ожидается, что главным инструментом в этой работе станут современные государственные информационные системы. Помимо технических аспектов, на совещании уделили особое внимание межведомственной координации. В частности, стороны обсудили порядок прямого взаимодействия кадровых служб государственных органов с налоговыми органами при проверке деклараций.