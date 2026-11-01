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Новое в законодательстве


МОБИЛЬНЫМ ОПЕРАТОРАМ ЗАПРЕТИЛИ АВТОПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА


16:40 11.11.2026

Министерство связи и информатизации Беларуси скорректировало правила оказания услуг передачи данных операторами сотовой связи. Соответствующее постановление от 30 октября 2026 года № 15 «Об изменении постановления Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 38» официально опубликовано на Национальном правовом портале 11 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, причиной для корректировки законодательства стали многочисленные обращения граждан по поводу подключения интернет-трафика сверх объема, предусмотренного тарифным планом. Чтобы защитить права потребителей и исключить необоснованные списания средств, регулятор запретил операторам подключать такие услуги в автоматическом режиме без предварительного согласия абонента.

Согласно документу, выразить свое согласие на получение дополнительного трафика клиент может только одним из строго определенных способов. В их числе — проставление специальной отметки в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора, а также отправка ручного USSD-запроса или СМС-сообщения без использования программ для автоматической рассылки. Кроме того, оформить услугу разрешается путем подачи письменного заявления в сервисном центре либо в виде электронного документа с использованием электронной цифровой подписи.

В профильном ведомстве ожидают, что новые правила обезопасят пользователей от непреднамеренного расходования средств и помогут снизить их незапланированные траты на мобильную связь.

Новые требования к предоставлению услуг передачи данных сверх лимита по тарифу вступят в силу через два месяца после официального опубликования постановления. В то же время поручение операторам привести действующие договоры в соответствие с обновленными нормами начало действовать сразу после публикации документа.
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