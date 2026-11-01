Постановлением Министерства здравоохранения 28 октября 2026 г. № 118 в новой редакции изложен перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 17 июля 2012 г. № 104.

С полным перечнем данных работ и услуг можно ознакомиться на Национальном правовом портале.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Постановление вступает в силу с 11 ноября 2026 г.