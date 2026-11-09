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ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ОДКБ

10:34 10.11.2026 Александр Лукашенко 9 ноября подписал указ № 403, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба президента. На проведение переговоров по проекту Соглашения уполномочено Министерство иностранных дел.