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БЕЛАРУСЬ ОДОБРИЛА ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЕДИНЫХ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ ЛИЦЕНЗИЯХ В ЕАЭС
10:16 10.11.2026
Александр Лукашенко 9 ноября подписал указ № 401, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба президента.
Полномочия на проведение переговоров по проекту Соглашения предоставляются Правительству и Национальному банку, на подписание - Правительству Республики Беларусь.
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