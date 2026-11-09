Александр Лукашенко 9 ноября подписал указ № 401, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба президента.

Полномочия на проведение переговоров по проекту Соглашения предоставляются Правительству и Национальному банку, на подписание - Правительству Республики Беларусь.