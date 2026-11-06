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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ НАПРАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ДОРОГ В 2026 ГОДУ
10:15 09.11.2026
Александр Лукашенко 6 ноября подписал указ «О перечислении средств и бюджетном финансировании». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Принятым указом по значимым для населения направлениям предусмотрено выделение в 2026 году дополнительных средств, в частности на строительство арендного жилья, дорог и иных инфраструктурных объектов.
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