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В БЕЛАРУСИ НАПРАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ДОРОГ В 2026 ГОДУ

10:15 09.11.2026 Александр Лукашенко 6 ноября подписал указ «О перечислении средств и бюджетном финансировании». Об этом сообщает пресс-служба президента. Принятым указом по значимым для населения направлениям предусмотрено выделение в 2026 году дополнительных средств, в частности на строительство арендного жилья, дорог и иных инфраструктурных объектов.