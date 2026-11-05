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МЧС БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ О ПИРОТЕХНИКЕ
11:51 06.11.2026
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси подвело итоги обсуждения проекта изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).
Как сообщает Национальный правовой портал, документ разработан для приведения регламента в соответствие с актуальными типовыми схемами Евразийской экономической комиссии и Протоколом о техническом регулировании в рамках ЕАЭС.
Проект четко определяет требования к пакету документов для подтверждения соответствия пиротехники. Он также устанавливает единый порядок проведения процедур оценки для заявителей, органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Ожидается, что нововведения упростят ведение бизнеса и устранят барьеры для свободного обращения товаров на рынке ЕАЭС. Общественное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 15 по 29 октября 2026 года, замечаний и предложений по проекту не поступило.
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