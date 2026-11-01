Решением Брестского облисполкома от 27 октября 2026 г. №754 установлены коэффициенты местонахождения зданий, сооружений, находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, более 50% акций(долей в уставных фондах) которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, на территории Брестской области. С ними можно ознакомиться в разделе «Единый реестр цифровых показателей» на Pravo.by.

Как сообщает Национальный правовой портал, указанные коэффициенты будут применяться на территории Брестского региона при расчете размера арендной платы за соответствующее недвижимое имущество.

Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, утвержденного указом от 16 мая 2023 г. № 138 «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом».

Решение вступило в силу 1 ноября 2026 г. С указанной даты решение Брестского облисполкома от 20 сентября 2023 г. № 636 «Об установлении коэффициентов» признано утратившим силу.