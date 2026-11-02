Александр Лукашенко 2 ноября подписал указ № 394, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Cоглашения Беларуси и Доминиканской Республики о взаимной отмене виз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Международным договором закрепляется возможность для граждан двух стран въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории государств сторон Cоглашения без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).

Полномочия на проведение переговоров по проекту Cоглашения и его подписание предоставляются Министерству иностранных дел.