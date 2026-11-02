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СУБЪЕКТАМ АПК БЕЛАРУСИ КОМПЕНСИРУЮТ ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА ДОСТАВКУ КОРМОВ БНБК
09:49 03.11.2026
Утвержден механизм возмещения субъектам АПК части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства,
Документом вносятся изменения в постановление Совета Министров от 9 октября 2014 года №954.
В частности, предусматривается возмещение части транспортных расходов субъектам АПК - потребителям комбикормов производства ЗАО «БНБК» на их доставку. Размер возмещения составляет 2,5 базовой величины за 1000 тонно-километров на расстояние свыше 100 км от ЗАО «БНБК», но не более суммы понесенных расходов.
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