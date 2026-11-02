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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


14:28 02.11.2026

Александр Лукашенко 29 октября подписал указ № 393 "О торговле маркированными ювелирными изделиями". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает наделение белорусских субъектов хозяйствования, работающих на ювелирном рынке, правом осуществлять дистанционную торговлю отечественными ювелирными изделиями с использованием сети интернет при условии их маркировки средствами идентификации.

Указ позволит производителям ювелирных изделий наращивать присутствие на внутреннем рынке и повысить конкурентоспособность своей продукции за счет привлечения более широкого круга потребителей.
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