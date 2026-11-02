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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ОБЛИСПОЛКОМОВ И МИНГОРИСПОЛКОМА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА


14:24 02.11.2026

Александр Лукашенко 29 октября подписал указ №392, которым расширяются полномочия облисполкомов и Минского горисполкома при установлении особенностей проектирования и строительства объектов, имеющих первоочередное значение для социально-экономического развития регионов. Документом корректируется указ от 2 июля 2025 года № 266. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Облисполкомам и Мингорисполкому дается право своими решениями разрешать применение процедуры закупки из одного источника при закупке товаров (работ, услуг) у государственных организаций не только за счет бюджета, но и за собственные средства. Они также смогут разрешать вырубку древесно-кустарниковой растительности и продажу заготовленной древесины, размещение на территории региона объектов с отступлением от утвержденного проекта детального планирования.

Кроме того, они будут вправе дать разрешение заказчику, застройщику самостоятельно получать технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта, а застройщикам применять изготовленные в заводских условиях сооружения модульного типа без разработки проектной документации.

В соответствии с указом облисполкомы и Мингорисполком смогут определять месторождения полезных ископаемых (песок, гравий), на которых разрешается их добыча для строительства объектов, с параллельным оформлением материалов по отводу земельных участков.

Они также смогут определять заказчиков, которые за собственные средства будут разрабатывать проекты детального планирования территорий. Ранее это делалось исключительно за бюджетные средства.

В целях сокращения сроков принятия облисполкомами и Минским горисполкомом решений по определению особенностей проектирования и строительства первоочередных объектов исключается необходимость согласования этих решений с Советом Министров.

Указанные новации вступят в силу с 1 января 2027 года.
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