Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым актуализирован перечень выплат, на которые не начисляются взносы в ФСЗН. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

С 1 января 2027 года принятые изменения затронут: пособия при выходе на пенсию, компенсации за использование личного имущества работников, а также расходы на сувениры и проведение мероприятий. Изменения позволят сблизить правила начисления взносов в ФСЗН и подоходного налога.

Пособие при выходе на пенсию

Взносы не будут начисляться на выходное пособие в связи с выходом на пенсию в пределах трех среднемесячных заработных плат работника. Если пособие превысит данный лимит, на сумму превышения потребуется начислить взносы.

Компенсация за использование личного имущества

Для компенсаций за износ личного автомобиля, оборудования, инструментов и приспособлений, используемых в работе, вводится лимит. От взносов освободят сумму в пределах двух минимальных заработных плат на одного работника в месяц. На сумму сверх этого предела будут начисляться взносы. Мера направлена на предотвращение случаев, когда под видом компенсаций выплачивают зарплату.

Сувенирная и памятная продукция

Перечень выплат дополнен сувенирной и памятной продукций в размере, определенном Налоговым кодексом (в 2026 году - 259 рублей от каждого источника в течение налогового периода).

Расходы на мероприятия

В документе закрепляется, что на расходы работодателей по проведению мероприятий идеологической направленности страховые взносы не начисляются. Это, например, расходы на участие работников в официальных торжествах к государственным праздникам и памятным датам, тематических и благотворительных акциях, покупку цветов, сувениров и государственной символики, а также доставку работников к месту проведения мероприятий.

Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.