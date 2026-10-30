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Новое в законодательстве
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
16:26 30.10.2026
В Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации 29 октября состоялось рабочее совещание, посвященное совершенствованию законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Мероприятие прошло под руководством депутата Палаты представителей Ковальковой О.М. с участием работников Секретариата Палаты представителей и профильных экспертов Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь.
В ходе совещания рассмотрено более 100 предложений, поступивших от 43 депутатов Палаты представителей. Они были направлены на выработку комплексных подходов к совершенствованию правового регулирования работы с обращениями граждан и юридических лиц, повышению эффективности деятельности государственных органов, а также обеспечению более качественного и своевременного рассмотрения обращений.
Поступившие предложения затрагивают вопросы дальнейшего совершенствования действующих процедур и правоприменительной практики.
Работа над законопроектом будет продолжена с учетом результатов обсуждения и необходимости всесторонней проработки предлагаемых изменений в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
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