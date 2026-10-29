ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПОЧАСОВАЯ АРЕНДА И КАПРЕМОНТ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ АРЕНДАТОРАМИ?


10:06 30.10.2026

Правительство Беларуси скорректировало порядок возмещения арендаторами расходов на содержание и коммунальные услуги недвижимости: соответствующее постановление Совета Министров от 29 октября 2026 года № 551 подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.

В частности, документом комплексно корректируется Постановление Совета Министров от 7 июня 2018 года №433 "Об утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов (затрат) по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги" с учетом практики применения и поступающих обращений граждан и юридических лиц.

Так, уточняется порядок возмещения расходов по капитальному ремонту недвижимого имущества. А именно предусматривается, что при сдаче помещений в аренду расходы возмещаются арендодателем (если иное не предусмотрено соглашением сторон), а при передаче в безвозмездное пользование - ссудополучателем.

Регламентируется порядок определения площади мест общего пользования, расходы по которым подлежат возмещению. Ее размер будет определяться по соглашению сторон с учетом различных условий, исходя из цели аренды помещений.

Уточняется порядок возмещения расходов при почасовой аренде (безвозмездном пользовании) недвижимого имущества. Для исключения дисбаланса при расчете суммы возмещаемых расходов будет применяться расчетная норма рабочего времени на текущий год вместо года, в котором заключен договор аренды (безвозмездного пользования).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2026
валюта курс
EUR 3.2801
USD 2.9462
RUB 3.6624
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2815 +0.0024
USD 2.9462 +0.0004
RUB 3.6624 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2920 3.3000
USD 2.9490 2.9550
RUB 3.4792 3.6490
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1190
EUR/RUB 90.2500 94.0396
USD/RUB 80.8000 84.4580
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте