Правительство Беларуси скорректировало порядок возмещения арендаторами расходов на содержание и коммунальные услуги недвижимости: соответствующее постановление Совета Министров от 29 октября 2026 года № 551 подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.

В частности, документом комплексно корректируется Постановление Совета Министров от 7 июня 2018 года №433 "Об утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов (затрат) по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги" с учетом практики применения и поступающих обращений граждан и юридических лиц.

Так, уточняется порядок возмещения расходов по капитальному ремонту недвижимого имущества. А именно предусматривается, что при сдаче помещений в аренду расходы возмещаются арендодателем (если иное не предусмотрено соглашением сторон), а при передаче в безвозмездное пользование - ссудополучателем.

Регламентируется порядок определения площади мест общего пользования, расходы по которым подлежат возмещению. Ее размер будет определяться по соглашению сторон с учетом различных условий, исходя из цели аренды помещений.

Уточняется порядок возмещения расходов при почасовой аренде (безвозмездном пользовании) недвижимого имущества. Для исключения дисбаланса при расчете суммы возмещаемых расходов будет применяться расчетная норма рабочего времени на текущий год вместо года, в котором заключен договор аренды (безвозмездного пользования).