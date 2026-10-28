ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ НОВАЦИИ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


09:30 29.10.2026

Александр Лукашенко 28 октября подписал Указ № 386 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам республиканской системы мониторинга общественной безопасности", сообщает пресс-служба Президента.

Внесены изменения в Указ от 28 ноября 2013 года № 527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка" в части возложения обязанностей на облисполкомы и Минский горисполком по ежегодной актуализации перечней объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами видеонаблюдения.

Указ от 25 мая 2017 года № 187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности" изложен в новой редакции с учетом практического опыта применения этой системы.

Предусматривается дополнительное привлечение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к организационному и финансовому обеспечению системы мониторинга. При этом физические лица, собственники жилых помещений в многоквартирных жилых домах, освобождаются как от компенсации расходов республиканского бюджета, так и от оплаты электроэнергии, потребляемой оборудованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Определяются субъекты, освобождаемые от компенсации расходов, связанных с финансированием работ (услуг) по содержанию и эксплуатации системы мониторинга (бюджетные организации, организации коммунальной формы собственности, государственного дорожного хозяйства и другие). При этом список данных субъектов не является окончательным и может быть дополнен по решению Президента Республики Беларусь.

Увеличено количество пользователей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Добавлены подразделения Вооруженных Сил, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность и охрану критически важных объектов.

Предусмотрена возможность использования системы мониторинга для фиксации административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Указом внесен и ряд иных изменений, направленных на повышение темпов и качества развития системы мониторинга.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2026
валюта курс
EUR 3.2771
USD 2.9458
RUB 3.6622
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2791 -0.0056
USD 2.9458 +0.0002
RUB 3.6622 +0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2860 3.2880
USD 2.9430 2.9475
RUB 3.2880 3.4790
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1145 1.1162
EUR/RUB 90.2500 93.9600
USD/RUB 80.8500 84.4570
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте