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Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ НОВАЦИИ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
09:30 29.10.2026
Александр Лукашенко 28 октября подписал Указ № 386 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам республиканской системы мониторинга общественной безопасности", сообщает пресс-служба Президента.
Внесены изменения в Указ от 28 ноября 2013 года № 527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка" в части возложения обязанностей на облисполкомы и Минский горисполком по ежегодной актуализации перечней объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами видеонаблюдения.
Указ от 25 мая 2017 года № 187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности" изложен в новой редакции с учетом практического опыта применения этой системы.
Предусматривается дополнительное привлечение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к организационному и финансовому обеспечению системы мониторинга. При этом физические лица, собственники жилых помещений в многоквартирных жилых домах, освобождаются как от компенсации расходов республиканского бюджета, так и от оплаты электроэнергии, потребляемой оборудованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Определяются субъекты, освобождаемые от компенсации расходов, связанных с финансированием работ (услуг) по содержанию и эксплуатации системы мониторинга (бюджетные организации, организации коммунальной формы собственности, государственного дорожного хозяйства и другие). При этом список данных субъектов не является окончательным и может быть дополнен по решению Президента Республики Беларусь.
Увеличено количество пользователей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Добавлены подразделения Вооруженных Сил, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность и охрану критически важных объектов.
Предусмотрена возможность использования системы мониторинга для фиксации административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Указом внесен и ряд иных изменений, направленных на повышение темпов и качества развития системы мониторинга.
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