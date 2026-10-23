Советом Министров Республики Беларусь 21 октября 2026 г. принято постановление № 531 «О получении информации о землепользователях».

Как сообщает Национальный правово портал, правовым актом, в частности, утверждено Положение, которым установлен порядок получения организациями, осуществляющими создание, ведение земельно-информационных систем, информации о землепользователях, в том числе их персональных данных, от государственных органов и организаций, из государственных информационных систем, включая государственную информационную систему «Регистр населения», в том числе посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Также Положением определен состав сведений, предоставляемых: из государственной информационной системы «Регистр населения»; местными исполнительными комитетами; из регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним о земельном участке; из Единого реестра имущества и Единого реестра пустующих домов государственной информационной системы «Единый реестр имущества»; садоводческими товариществами, дачными, гаражными кооперативами.

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Для обеспечения достоверности информации о землепользователях, в том числе их персональных данных, организации, входящие в систему Государственного комитета по имуществу, уполномоченные им на выполнение работ по созданию, ведению (эксплуатации и обновлению) земельно-информационных систем, имеют право на получение или верификацию указанной информации от государственных органов и организаций, из государственных информационных систем, включая государственную информационную систему «Регистр населения», в том числе посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы. Объем и порядок получения информации определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Данная информация используется организациями по землеустройству для ведения (эксплуатации и обновления) земельно-информационной системы Республики Беларусь, обеспечения актуальности данных геопортала, выполнения землеустроительных работ, подготовки материалов предварительного согласования места размещения земельных участков, материалов по изъятию и предоставлению земельных участков, по установлению (восстановлению), изменению и нормализации границ земельных участков, иных землеустроительных материалов.

Это предусмотрено изменениями в Кодекс Республики Беларусь о земле, которые вступят в силу с 7 декабря 2026 г.

Кроме того, постановлением № 531 уточнен перечень цифровых показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами, которые подлежат размещению в банке данных «Единый реестр цифровых показателей». Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Беларуси от 28 июля 2026 г. № 381.

В перечень дополнительно включены:

коэффициенты к плате за размещение нестационарных объектов на землях общего пользования населенных пунктов, землях, земельных участках, не относящихся к землям запаса и не предоставленных землепользователям, исходя из целей, для которых осуществляется размещение таких объектов, в том числе в случаях, когда их размещение осуществляется на срок менее одного месяца или по результатам аукциона (пункт 1 статьи 281 Кодекса Республики Беларусь о земле);

размер увеличения (уменьшения) платы, взимаемой за размещение нестационарных объектов на землях общего пользования населенных пунктов, землях, земельных участках, не относящихся к землям запаса и не предоставленных землепользователям (пункт 1 статьи 281 Кодекса Республики Беларусь о земле).

Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле.

Постановление № 531 вступает в силу с 7 декабря 2026 г.