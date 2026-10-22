|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ГОСЗАКУПОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
12:11 23.10.2026
Совет Министров Беларуси принял постановление №530 от 21 октября 2026 года «Об осуществлении государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника», направленное на оптимизацию и обеспечение эффективного проведения полевых работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, данное решение, вступающее в силу с 1 января 2027 года, направлено на упрощение процедур приобретения необходимых товаров, работ и услуг, критически важных для сельскохозяйственного сектора страны.
Постановление устанавливает перечень товаров, работ и услуг, а также соответствующих поставщиков, подрядчиков и исполнителей, которые могут быть привлечены для нужд полевых работ посредством процедуры закупки из одного источника. Это позволит оперативно удовлетворять потребности сельскохозяйственных предприятий, минимизируя временные и административные издержки.
Срок действия постановления № 530 установлен с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г., что обеспечивает необходимую правовую основу для планирования и проведения закупочных кампаний на двухлетний период.
Приложение к постановлению содержит детализированный перечень товаров, работ и услуг, включая:
Удобрения: азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения, поставляемые ведущими отечественными производителями, такими как ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Беларуськалий» и ООО «Компания БКМ».
Известняковые материалы: мука известняковая (доломитовая) от ОАО «Доломит».
Агрохимическое обслуживание: комплексные услуги по почвенно-агрохимическому обследованию, разработке проектной документации на известкование кислых почв и авторскому контролю, предоставляемые региональными специализированными предприятиями, такими как КУП «Гомельская ОПИСХ», КУПП «Витебская ОПИСХ», ОАО «Агрохимпроект» и другими.
Внесение известковых материалов: широкий спектр работ по внесению известковых материалов, выполняемых коммунальными и открытыми акционерными обществами в каждой области Республики Беларусь, включая такие услуги как переработка, перевозка и непосредственное внесение материалов в почву.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2026
Курсы в банках
на 23.10.2026
Конвертация в банках
на 23.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте