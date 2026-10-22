Совет Министров Беларуси принял постановление №530 от 21 октября 2026 года «Об осуществлении государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника», направленное на оптимизацию и обеспечение эффективного проведения полевых работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, данное решение, вступающее в силу с 1 января 2027 года, направлено на упрощение процедур приобретения необходимых товаров, работ и услуг, критически важных для сельскохозяйственного сектора страны.

Постановление устанавливает перечень товаров, работ и услуг, а также соответствующих поставщиков, подрядчиков и исполнителей, которые могут быть привлечены для нужд полевых работ посредством процедуры закупки из одного источника. Это позволит оперативно удовлетворять потребности сельскохозяйственных предприятий, минимизируя временные и административные издержки.

Срок действия постановления № 530 установлен с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г., что обеспечивает необходимую правовую основу для планирования и проведения закупочных кампаний на двухлетний период.

Приложение к постановлению содержит детализированный перечень товаров, работ и услуг, включая:

Удобрения: азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения, поставляемые ведущими отечественными производителями, такими как ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Беларуськалий» и ООО «Компания БКМ».

Известняковые материалы: мука известняковая (доломитовая) от ОАО «Доломит».

Агрохимическое обслуживание: комплексные услуги по почвенно-агрохимическому обследованию, разработке проектной документации на известкование кислых почв и авторскому контролю, предоставляемые региональными специализированными предприятиями, такими как КУП «Гомельская ОПИСХ», КУПП «Витебская ОПИСХ», ОАО «Агрохимпроект» и другими.

Внесение известковых материалов: широкий спектр работ по внесению известковых материалов, выполняемых коммунальными и открытыми акционерными обществами в каждой области Республики Беларусь, включая такие услуги как переработка, перевозка и непосредственное внесение материалов в почву.