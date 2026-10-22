Министерством финансов Республики Беларусь 16 сентября 2026 г. принято постановление № 45 «О деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены три Инструкции.

В частности, первой установлен порядок использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней при осуществлении деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Под ее действие подпадают юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в данной сфере, если иной порядок не установлен актами законодательства.

Документом не регулируется порядок использования, хранения и учета драгоценных металлов и драгоценных камней в составе:

товарной продукции, находящейся в торговых организациях (магазинах, складах) и организациях, обслуживающих (монтирующих и ремонтирующих) вычислительную, медицинскую, торговую и другую технику;

лекарственных средств, фармацевтических субстанций, стандартных образцов фармацевтических субстанций;

паст и порошков из природных алмазов, инструментов и изделий, изготовленных из таких порошков.

Также утверждена Инструкция, которой определен порядок приемки в Государственное хранилище Министерства финансов (Гохран), а также порядок отпуска из Гохрана драгоценных металлов или их сплавов, драгоценных камней и изделий, их содержащих, в том числе металлопродукции, ювелирных и других изделий, зуботехнических изделий, монет, лабораторного оборудования, произведений искусства, самородков, предметов фалеристики и религиозного культа и их лома:

поставляемых юридическими лицами, в том числе оказывающими услуги по организации скупки драгоценных металлов у физических лиц для государственных нужд, индивидуальными предпринимателями,

передаваемых уполномоченными или компетентными государственными органами в случаях, предусмотренных законодательством,

передаваемых физическими лицами безвозмездно государству,

не востребованных из юридических лиц, осуществляющих микрофинансовую деятельность, перешедших в собственность государства по основаниям, предусмотренным законодательством,

передаваемых в иных случаях, установленных законодательством.

Гохраном не принимаются ценности, в которых драгоценные металлы или их сплавы находятся в виде инкрустации, насечек и покрытий, тканевые экспонаты, в которых используются драгоценные металлы или их сплавы в виде нитей, проволоки, блесток и других мелких украшений (шитье, парча, кружева, бахрома и др.), а также лом и отходы от использования приборов, оборудования, вычислительной, медицинской и другой техники, средств связи и телекоммуникаций, комплектующих изделий из них, от использованных кинофоторентгеноматериалов, аккумуляторов, электропусковой аппаратуры, отходы различных производств, продукция из недрагоценных материалов.

Кроме того, постановлением № 45 утверждена Инструкция, которой установлен порядок расчетов Министерства финансов с организациями и переработчиками за поставки драгоценных металлов в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (Госфонд), за услуги по организации скупки драгоценных металлов у физических лиц для государственных нужд и порядок расчетов переработчиков с поставщиками лома и отходов драгоценных металлов для государственных нужд.

Требования Инструкции обязательны при заключении Министерством финансов договоров на поставку драгоценных металлов в Госфонд, в том числе для государственных нужд, с организациями или переработчиками, а также при заключении переработчиками договоров на поставку лома и отходов с поставщиками лома и отходов для государственных нужд.

Согласно документу заключаются договоры:

Министерством финансов с организациями и переработчиками – договоры поставки драгоценных металлов с указанием наименования драгоценного металла и его вида, а также в соответствии с установленными Советом Министров Республики Беларусь объемами поставок драгоценных металлов для государственных нужд;

переработчиками с поставщиками лома и отходов – договоры поставки лома и отходов с обязательством по их переработке и поставке извлеченных драгоценных металлов в Госфонд.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.