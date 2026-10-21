|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
13:34 22.10.2026
Подготовка законопроекта «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» к первому чтению стала главной темой расширенного заседания Постоянной комиссии по экологии и природопользованию, которое прошло 21 октября 2026 года под руководством председателя комиссии Жанны Чернявской.
Как собщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе нижней палаты Парламента, законопроектом, в частности, предусматривается:
введение термина «отходы товаров и упаковки» и его определения в целях устранения неоднозначного понимания терминологии;
уточнение компетенции Министерства природных ресурсов и окружающей среды и Министерства жилищно-коммунального хозяйства по вопросам управления в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами;
установление необходимости учета происхождения отходов при сборе, обезвреживании и (или) использовании отходов товаров и упаковки и конкретизация требований, обязательных к исполнению при совершении указанных действий.
Законопроектом предусматривается срок вступления в силу соответствующего Закона – после его официального опубликования.
Законопроект внесен в Палату представителей Правительством Республики Беларусь 15 октября 2026 г. и подготовлен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в связи с поручением Президента Республики Беларусь в целях определения Министерства природных ресурсов и окружающей среды единым органом, осуществляющим регулирование и координацию деятельности республиканских и местных органов государственного управления, иных организаций в области обращения с отходами, включая вторичные материальные ресурсы.
В обсуждении законопроекта приняли участие члены Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», работники Секретариата Палаты представителей.
Работа над законопроектом будет продолжена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2026
Курсы в банках
на 22.10.2026
Конвертация в банках
на 22.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте