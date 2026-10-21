Подготовка законопроекта «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» к первому чтению стала главной темой расширенного заседания Постоянной комиссии по экологии и природопользованию, которое прошло 21 октября 2026 года под руководством председателя комиссии Жанны Чернявской.

Как собщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе нижней палаты Парламента, законопроектом, в частности, предусматривается:

введение термина «отходы товаров и упаковки» и его определения в целях устранения неоднозначного понимания терминологии;

уточнение компетенции Министерства природных ресурсов и окружающей среды и Министерства жилищно-коммунального хозяйства по вопросам управления в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами;

установление необходимости учета происхождения отходов при сборе, обезвреживании и (или) использовании отходов товаров и упаковки и конкретизация требований, обязательных к исполнению при совершении указанных действий.

Законопроектом предусматривается срок вступления в силу соответствующего Закона – после его официального опубликования.

Законопроект внесен в Палату представителей Правительством Республики Беларусь 15 октября 2026 г. и подготовлен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в связи с поручением Президента Республики Беларусь в целях определения Министерства природных ресурсов и окружающей среды единым органом, осуществляющим регулирование и координацию деятельности республиканских и местных органов государственного управления, иных организаций в области обращения с отходами, включая вторичные материальные ресурсы.

В обсуждении законопроекта приняли участие члены Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», работники Секретариата Палаты представителей.

Работа над законопроектом будет продолжена.