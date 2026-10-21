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ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕКОМЕНДОВАЛА К ПРИНЯТИЮ ПАКЕТ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ЗАКОНОВ НА 2027 ГОД
12:53 22.10.2026
Палата представителей рекомендовала к принятию пакет бюджетно-налоговых законов на 2027 год. Такое решение принято по итогам расширенного заседания Постоянной комиссии по бюджету и финансам, которое прошло под председательством В.В. Панасюка,.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе нижней палаты парламента, в обсуждении главных финансовых документов страны приняли участие депутаты, руководство профильных министерств и ведомств.
Министр труда и социальной защиты А.В. Лобович сообщил, что основу бюджета ФСЗН на 2027 год составят обязательные страховые взносы, а основную сумму расходов направят на пенсионное обеспечение. При этом бюджет фонда сформирован с превышением доходов над расходами.
Министр финансов В.В. Татаринович ознакомил парламентариев с новациями Налогового кодекса и параметрами республиканского бюджета. Руководитель ведомства подчеркнул, что бюджет сохраняет социальную направленность: в необходимом объеме предусмотрены расходы на зарплаты бюджетникам, здравоохранение, образование, науку и поддержку реального сектора экономики.
Кроме того, на заседании рассмотрен законопроект о ратификации Протокола по изменениям в совместный договор с Российской Федерацией об общих принципах косвенного налогообложения.
Весь пакет законопроектов рекомендован к принятию на четвертой сессии Палаты представителей.
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