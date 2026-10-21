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ИЗ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ ЗЕМЛИ В ПЯТИ РАЙОНАХ ГОМЕЛЬЩИНЫ
09:19 22.10.2026
Из радиационно опасных земель отчуждения исключены земельные участки в пяти районах Гомельской области. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документ предусматривает исключение земельных участков в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Мозырском, Чечерском районах Гомельской области общей площадью около 374 га из радиационно опасных земель отчуждения и перевод их в хозяйственное использование с обеспечением радиационного контроля получаемой продукции.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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