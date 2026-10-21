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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ НОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
15:14 21.10.2026
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь приняло постановление от 5 августа 2026 года № 16, которым регламентируется порядок определения потерь в централизованных системах питьевого водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба МЖКХ, новый правовой акт призван актуализировать подходы к учету водных ресурсов и заменить устаревший документ 2005 года.
Помимо правил расчета потерь, ведомство скорректировало еще ряд важных отраслевых регламентов. Изменения затронули порядок расчета технологических расходов воды, проведение планово-предупредительного ремонта систем водоснабжения и водоотведения, а также планирование затрат на отдельные жилищно-коммунальные услуги и расчет нормативов потребления тепловой энергии.
Внедрение новых норм будет происходить поэтапно. Основные пункты постановления, касающиеся непосредственно расчетов, вступят в силу 1 января 2027 года, в то время как остальные положения начнут действовать сразу после официального опубликования документа.
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