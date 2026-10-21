Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь приняло постановление от 5 августа 2026 года № 16, которым регламентируется порядок определения потерь в централизованных системах питьевого водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба МЖКХ, новый правовой акт призван актуализировать подходы к учету водных ресурсов и заменить устаревший документ 2005 года.

Помимо правил расчета потерь, ведомство скорректировало еще ряд важных отраслевых регламентов. Изменения затронули порядок расчета технологических расходов воды, проведение планово-предупредительного ремонта систем водоснабжения и водоотведения, а также планирование затрат на отдельные жилищно-коммунальные услуги и расчет нормативов потребления тепловой энергии.

Внедрение новых норм будет происходить поэтапно. Основные пункты постановления, касающиеся непосредственно расчетов, вступят в силу 1 января 2027 года, в то время как остальные положения начнут действовать сразу после официального опубликования документа.