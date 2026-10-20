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Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ПОПРАВОК В ДОГОВОР О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ЕАЭС


10:19 21.10.2026

Александр Лукашенко подписал Указ № 368, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба президента.

Проектом Протокола предусмотрены поправки, признанные государствами - членами ЕАЭС первоочередными и направленные на разрешение проблемных вопросов в сфере таможенного регулирования. Это в том числе касается сферы контейнерных и контрейлерных перевозок, применения навигационных пломб, унификации электронного документооборота, упорядочения ввоза продукции морского промысла, предотвращения случаев лжетранзита товаров.

На проведение переговоров по проекту Протокола и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.
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