Александр Лукашенко подписал Указ № 368, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба президента.

Проектом Протокола предусмотрены поправки, признанные государствами - членами ЕАЭС первоочередными и направленные на разрешение проблемных вопросов в сфере таможенного регулирования. Это в том числе касается сферы контейнерных и контрейлерных перевозок, применения навигационных пломб, унификации электронного документооборота, упорядочения ввоза продукции морского промысла, предотвращения случаев лжетранзита товаров.

На проведение переговоров по проекту Протокола и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.