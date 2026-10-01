Александр Лукашенко 19 октября подписал указ № 367 "О деятельности Национальной академии наук Беларуси", сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на совершенствование научной сферы, организационной структуры и деятельности НАН, а также подчиненных ей организаций, укрепление их научного и производственного потенциалов, повышение практикоориентированности и эффективности проводимых исследований.

Указом ликвидируется, реорганизуется и преобразуется ряд государственных научных учреждений и научно-практических центров НАН. Такая оптимизация позволит исключить дублирующие функции и сконцентрировать потенциал научных учреждений на решении приоритетных для государства прикладных задач в области технологий и техники, дальнейшем повышении эффективности научных исследований.

Документом утвержден Устав НАН в новой редакции.

Для укрепления управленческой вертикали и усиления персональной ответственности руководящего состава аппарата Академии наук за результаты ее научной и хозяйственной деятельности статусом государственного гражданского служащего наделяются председатель Президиума НАН, его заместители и главный ученый секретарь.

В этой связи председатель Президиума наделен полномочиями по принятию кадровых решений в части назначения и освобождения от должностей руководителей, заместителей руководителей, ученых секретарей подчиненных организаций.

Расширены полномочия Президиума и его Бюро за счет делегирования отдельных функций Общего собрания в целях принятия оперативных решений, касающихся деятельности Академии наук.

С учетом проводимой оптимизации закрепляется предельная штатная численность аппарата НАН.

Указом также совершенствуется процедура выборов действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН, вводятся дополнительные критерии оценки их научных достижений.

Устанавливаются предельный возраст на момент выдвижения (для академиков - 70 лет, для членов-корреспондентов - 60 лет), требования о наличии ученой степени доктора наук и ученого звания профессора, руководства научными, научно-техническими и отраслевыми программами, а также большого вклада в развитие науки, трудов научного и практического характера по объявленной специальности.

Президент Беларуси наделяется правом присваивать указом академические звания лицам, внесшим значительный вклад в развитие национальной экономики, отечественной и мировой науки.