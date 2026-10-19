Правительством Беларуси введен запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2026 г. №526 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. №808".

Как сообщает пресс-служба Правительства, такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью.

Мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий.