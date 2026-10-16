Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которым корректируется Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство, утвержденное постановлением Совета Министров от 18 декабря 2025 года №735.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в частности, вводится нормативное предписание о том, что выполнение технических требований и технических условий на присоединение объекта к инженерным сетям является основанием для безвозмездной и безусловной передачи объектов инженерной инфраструктуры органам и организациям, выдавшим такие требования и условия. Устанавливается, что в технических условиях на объект строительства не могут быть включены нормы и требования, не относящиеся к объекту.

Сокращаются с 15 до 10 рабочих дней сроки принятия местными органами власти решений о выдаче разрешительной документации. Также четко регламентирован срок направления документов заявителю - не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения. Сокращаются с 5 до 3 рабочих дней сроки выставления счета за подготовку уполномоченной организацией документов по запросу заказчика.

Заказчикам предоставляется возможность инициировать процедуру получения разрешительной документации параллельно с процессом согласования места размещения земельного участка, не дожидаясь оформления акта, что соответствует принципу "одного окна" и ускоряет процесс начала реализации инвестиционного замысла.

Одновременно корректируется Единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный постановлением Правительства от 24 сентября 2021 года №548 - в части сокращения с 15 до 10 рабочих дней срока выдачи местными органами власти разрешительной документации на строительство.