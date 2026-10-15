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В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖИ АВТОБУСНЫХ БИЛЕТОВ
07:12 16.10.2026
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление «О перевозках пассажиров», сообщает пресс-служба Правительства.
Советом Министров утверждено Положение o порядке функционирования Единой государственной информационной системы продажи проездных документов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (ГИС). В соответствии с Указом №108 "О единой государственной информационной системе продажи проездных документов на автомобильные перевозки пассажиров" до 1 июля 2027 года необходимо создать ГИС. Постановлением определяется порядок ее работы в целях создания условий для добросовестной конкуренции, повышения качества оказываемых услуг и дальнейшего совершенствования правоотношений в сфере перевозок пассажиров путем ее цифровизации.
Кроме того, согласно постановлению Минтранс уполномочен на принятие Национальной программы упрощения формальностей при международных воздушных перевозках. Принятие Национальной программы будет способствовать упрощению и унификации процедур, регулирующих проведение контроля пассажиров, багажа, перевозящих их летных экипажей. Это создаст условия для повышения качества оказываемых воздушным транспортом услуг и снижения ограничений по выполнению международных полетов белорусскими авиакомпаниями.
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