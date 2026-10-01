В Беларуси установлена расчетная норма рабочего времени на 2027 год. Это решение закреплено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 октября 2026 г. № 81.

Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Республики Беларусь Правительством или уполномоченным им органом ежегодно устанавливается расчетная норма рабочего времени при пятидневной и шестидневной рабочей неделе календарного года

Расчетная норма определена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю (статья 112 Трудового кодекса) и составит не более:

2050 часов – для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье;

2031 часа – для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, норма установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для:

пятидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 7 часов;

шестидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу – 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 6 и 4 часа соответственно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.