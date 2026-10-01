Александр Лукашенко 13 октября подписал указ №357, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предписывает до 1 апреля 2027 года создать государственный информационный ресурс "Единый реестр экспедиторов". Его владельцем и оператором определена Транспортная инспекция.

Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановления нахождения этих данных в реестре и исключения из него за нарушение установленных требований. Включение сведений в реестр и внесение изменений будет осуществляться на платной основе (десять и одна базовая величина соответственно).

С 1 сентября 2027 года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиционных услуг.