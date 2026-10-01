Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам промышленной безопасности» состоялось 8 октября 2026 г

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе нижней палаты парламента, в ходе заседания были выработаны совместные решения, касающиеся доработки законопроекта в части лицензирования в сфере промышленной безопасности. Участники заседания обменялись мнениями, проанализировали предлагаемые редакции норм, задали ряд уточняющих вопросов.

Работа над законопроектом продолжается.

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономики, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, Национального центра законодательства и правовой информации и Секретариата Совета Республики.