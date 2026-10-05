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МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД

11:37 05.10.2026 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О деятельности в области охраны и использования вод». Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с: выдачей разрешений на специальное водопользование; ведением государственного водного кадастра и использованием его данных; передачей поверхностных водных объектов (их частей) в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма; использованием поверхностных водных объектов для плавания на маломерных судах и иных плавучих сооружениях; созданием и деятельностью бассейновых советов; согласованием и выполнением работ на поверхностных водных объектах, связанных с добычей топляковой древесины; установлением запретов и ограничений на осуществление общего водопользования. Проект направлен на комплексное регулирование ряда сфер общественных отношений, связанных с охраной и использованием водных ресурсов, и затрагивает широкий круг законных интересов (прав, обязанностей) граждан и юридических лиц. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес: с 5 по 14 октября 2026 г. включительно.