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Новое в законодательстве


МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД


11:37 05.10.2026

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О деятельности в области охраны и использования вод».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с:

выдачей разрешений на специальное водопользование;

ведением государственного водного кадастра и использованием его данных;

передачей поверхностных водных объектов (их частей) в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма;

использованием поверхностных водных объектов для плавания на маломерных судах и иных плавучих сооружениях;

созданием и деятельностью бассейновых советов;

согласованием и выполнением работ на поверхностных водных объектах, связанных с добычей топляковой древесины;

установлением запретов и ограничений на осуществление общего водопользования.

Проект направлен на комплексное регулирование ряда сфер общественных отношений, связанных с охраной и использованием водных ресурсов, и затрагивает широкий круг законных интересов (прав, обязанностей) граждан и юридических лиц.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес: с 5 по 14 октября 2026 г. включительно.
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