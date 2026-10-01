Новое в законодательстве

БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С РФ ПО ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГОВ В ПОЛЬЗУ БЕЛОРУССКИХ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ

12:17 02.10.2026 Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации Соглашения с Россией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются государственные органы и бюджетные организации Беларуси, сообщает пресс-служба президента. Международным договором определяется порядок перечисления с использованием счетов Министерства юстиции Беларуси (в российском и белорусском банках) денежных средств, взысканных с должников на территории России в пользу белорусских госорганов и бюджетных организаций.