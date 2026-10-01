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БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С ГАНОЙ О БЕЗВИЗЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЛУЖЕБНЫХ И ДИППАСПОРТОВ

11:22 02.10.2026 Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации межправительственного Соглашения с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, сообщает пресс-служба президента. Граждане Беларуси и Ганы - владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность пребывания этих лиц на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года - 90 дней.