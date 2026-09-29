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Новое в законодательстве
УЧРЕЖДЕНЫ НОВЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ
09:47 30.09.2026
Александр Лукашенко подписал указ, которым учреждены новые официальные геральдические символы Министерства энергетики Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Это решение приурочено к 25-летию со дня образования Минэнерго.
Документом предусматривается учреждение нагрудного знака отличия "За ўклад у развiццё беларускай энергетыкi" и нагрудного знака различия работников центрального аппарата Министерства энергетики.
Указом утверждаются положения об этих геральдических символах, их описание и изображения.
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