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УЧРЕЖДЕНЫ НОВЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ

09:47 30.09.2026 Александр Лукашенко подписал указ, которым учреждены новые официальные геральдические символы Министерства энергетики Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента. Это решение приурочено к 25-летию со дня образования Минэнерго. Документом предусматривается учреждение нагрудного знака отличия "За ўклад у развiццё беларускай энергетыкi" и нагрудного знака различия работников центрального аппарата Министерства энергетики. Указом утверждаются положения об этих геральдических символах, их описание и изображения.