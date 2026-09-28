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В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ РАБОТУ ВЕДУЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИАХОЛДИНГА
09:52 29.09.2026
Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ № 326, которым совершенствуется деятельность Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с документом изложен в новой редакции действующий Устав Белтелерадиокомпании. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы.
Указ направлен на совершенствование функций и производственных возможностей ведущего государственного медиахолдинга страны при осуществлении информационной деятельности и развитии новых медийных форматов. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы Белтелерадиокомпании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента.
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