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В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ РАБОТУ ВЕДУЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИАХОЛДИНГА

09:52 29.09.2026 Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ № 326, которым совершенствуется деятельность Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента. В соответствии с документом изложен в новой редакции действующий Устав Белтелерадиокомпании. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы. Указ направлен на совершенствование функций и производственных возможностей ведущего государственного медиахолдинга страны при осуществлении информационной деятельности и развитии новых медийных форматов. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы Белтелерадиокомпании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента.