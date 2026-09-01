В Беларуси скорректированы строительные нормы по применению отопительных приборов в колледжах, школах и детсадах. 26 сентября вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства от 17 сентября 2026 г. № 76, которым утверждено изменение к строительным нормам № 3 СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на Минстройархитектуры, документом исключен запрет на применение отопительных приборов с непосредственной трансформацией электрической энергии в тепловую для учреждений дошкольного образования, общего среднего, среднего специального образования.

Изменение разработано РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».

Оно будет введено в действие через 60 календарных дней после официального опубликования.