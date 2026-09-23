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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ НА ТЕХНИКУ


09:20 24.09.2026

В Беларуси усовершенствована деятельность по оформлению электронных паспортов на технику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документом предусматривается:

урегулирование отдельных вопросов оформления электронных паспортов на изготовленные и ввозимые на территорию Беларуси транспортные средства (шасси транспортных средств), самоходные машины и другие виды техники;

уточнение нормы по оформлению электронных паспортов на ввезенную технику физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями - до ее государственной регистрации либо отчуждения третьим лицам;

возможность оформления электронных паспортов по заявлениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самостоятельно не ввозивших транспортные средства с территории иностранных государств (техника приобретена уже на территории Беларуси), что позволит зарегистрировать технику, приобретенную в период, когда для государственной регистрации не требовалось наличие электронных паспортов.

В целях обеспечения возможности трансграничного обмена паспортами транспортных средств проектом предусматривается возможность внесения РУП "БЕЛТАМОЖСЕРВИС" в такие электронные паспорта сведений из свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства.

В целях оптимизации административных процедур по оформлению электронных паспортов постановлением предусматривается, что действие выписки из электронного паспорта сроком не ограничивается.

Принятие постановления позволит урегулировать общественные отношения в части процедуры оформления электронных паспортов транспортных средств.
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