В Беларуси расширен перечень продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2026 г. №479 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 августа 2026 г. №390" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документом предусматривается расширение перечня продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов, с включением муки пшеничной, макаронных изделий и яиц куриных.

Перечень стран дополнен Республикой Сьерра-Леоне. Также установлен размер компенсации транспортно-логистических расходов при экспорте в страны "дальней дуги" для макаронных изделий, муки пшеничной и яйца на уровне 30%.

Напомним, что в соответствии с постановлением Совета Министров от 3 августа 2026 года №390 в стране реализуется пилотный проект по частичной компенсации производителям продукции в 2027 году транспортно-логистических расходов при экспорте во втором полугодии 2026 года продовольственной продукции в страны "дальней дуги" в соответствии с перечнями такой продукции и иностранных государств.

Предоставление компенсации будет осуществляться при соблюдении ряда обязательных условий, в том числе при условии положительной динамики увеличения физических объемов экспорта продукции в иностранное государство на 10%.

По результатам реализации пилотного проекта Правительством будет принято решение о целесообразности дальнейшей реализации механизма государственной поддержки экспортеров.