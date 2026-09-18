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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ТУРИЗМА


11:08 21.09.2026

Ряд регламентов административных процедур в сфере туризма утвержден постановлениями Национального агентства по туризму от 16 сентября 2026 г. № 5, № 6 и № 7.

Как сообщает Национальный правовой портал, так, утверждены следующие регламенты админпроцедур:

постановлением № 5 – «Регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя) в качестве резидента специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», «Продление срока регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в качестве резидента специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»;

постановлением № 6 – «Принятие решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма»;

постановлением № 7 – «Включение сведений о субъекте туристической деятельности в реестр субъектов туристической деятельности», «Предоставление сведений из реестра субъектов туристической деятельности».

Админпроцедуры осуществляются в отношении субъектов хозяйствования по соответствующим подпунктам единого перечня административных процедур, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.

Документами определены в том числе:

особенности осуществления админпроцедур;

документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедур, представляемые заинтересованным лицом, а также запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно;

сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедур, и др.

Также установлены формы:

заявления об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, уведомления о прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (постановление № 6);

решений о включении сведений о субъекте туристической деятельности в реестр субъектов туристической деятельности и о предоставлении сведений из реестра субъектов туристической деятельности (постановление № 7).

Правовые акты приняты в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур».

Все постановления вступают в силу с 24 сентября 2026 г.
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