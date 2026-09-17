Министерством образования принято постановление от 26 августа 2026 г. № 154 «О порядке проведения республиканских конкурсов среди педагогических работников».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой определен порядок организации и проведения республиканских конкурсов среди педагогических работников, реализующих содержание образовательных программ дошкольного образования, специального образования, среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи.

Согласно Инструкции конкурсы направлены на выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших педагогических работников.

Проведение конкурсов призвано решить задачи по: повышению качества образования; развитию творческих инициатив педагогических работников; поддержке экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования; формированию умений индивидуальной и (или) коллективной работы; созданию условий для выявления и распространения эффективного педагогического опыта, профессиональной и личностной самореализации педагогических работников; выявлению талантливых, творчески работающих педагогических работников; повышению престижа педагогического труда и публичному признанию вклада педагогических работников в развитие системы образования; привлечению внимания общественности к тенденциям развития передовой педагогической практики; поддержке молодых инициативных педагогических работников, мотивации и стимулированию их к поиску новых форм работы.

Их организатором выступает Министерство образования. Информация о проведении конкурсов размещается на официальном сайте ведомства не позднее чем за месяц до их начала.

Ряд постановлений Министерства образования признается утратившим силу, в том числе от 30 декабря 2004 г. № 84 «Об утверждении Инструкции о республиканском конкурсе педагогических работников учреждений образования, имеющих высокие достижения в воспитательной работе», от 29 октября 2007 г. № 65 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения республиканского конкурса «Современные технологии в специальном образовании» и др.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.