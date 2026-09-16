В Беларуси утверждено Положение о порядке формирования, ведения и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации). Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2026 г. №468 "О порядке формирования, ведения и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации)" подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением определяется порядок создания, ведения, актуализации и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации).

Владельцем государственного реестра является Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которое обеспечивает его разработку, совершенствование и модернизацию, а также методологическое руководство и координацию деятельности оператора государственного реестра.

Функции оператора государственного реестра возлагаются на ГПО "Белводоканал", в обязанности которого включены вопросы сопровождения, размещения, хранения, защиты информации, бесперебойного доступа к содержащейся в нем информации, обработки информационных сообщений и консультирования пользователей, другие вопросы, связанные с использованием данного реестра.

Данные государственного реестра подлежат постоянному обновлению и будут использованы для организации питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации) и оценки состояния таких систем.

Доступ к реестру является свободным и бесплатным.