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В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСРЕЕСТРА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
10:59 17.09.2026
В Беларуси утверждено Положение о порядке формирования, ведения и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации). Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2026 г. №468 "О порядке формирования, ведения и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации)" подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановлением определяется порядок создания, ведения, актуализации и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации).
Владельцем государственного реестра является Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которое обеспечивает его разработку, совершенствование и модернизацию, а также методологическое руководство и координацию деятельности оператора государственного реестра.
Функции оператора государственного реестра возлагаются на ГПО "Белводоканал", в обязанности которого включены вопросы сопровождения, размещения, хранения, защиты информации, бесперебойного доступа к содержащейся в нем информации, обработки информационных сообщений и консультирования пользователей, другие вопросы, связанные с использованием данного реестра.
Данные государственного реестра подлежат постоянному обновлению и будут использованы для организации питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации) и оценки состояния таких систем.
Доступ к реестру является свободным и бесплатным.
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