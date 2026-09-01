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РЯД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИЛ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБНОВЛЕН МИНФИНОМ
17:12 16.09.2026
Постановлением Министерства финансов от 20 августа 2026 г. № 41 обновлен ряд национальных правил аудиторской деятельности.
Как сообщает Национальный правовой портал, так, постановлением утверждены следующие национальные правила аудиторской деятельности:
«Начальные и сопоставимые данные в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»;
«Оценка экологических вопросов при аудите бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»;
«Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной даты»;
«Прочая информация в документах, содержащих проверенную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность»;
«Существенность в аудите».
Данными правилами установлены единые требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, по соответствующим направлениям.
К иным аудиторским услугам относятся:
проведение аудита финансовой информации в рамках выполнения специальных аудиторских заданий, в том числе услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности);
проведение обзорной проверки бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и иной финансовой информации;
проведение анализа прогнозной финансовой информации;
проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации;
выполнение задания по компиляции финансовой информации;
другие аудиторские услуги, определенные международными стандартами аудиторской деятельности, действующими на территории Республики Беларусь
Ряд постановлений Министерства финансов признан утратившим силу, в том числе 6 марта 2001 г. № 24, от 5 сентября 2002 г. № 124, от 25 сентября 2002 г. № 133 и др., которыми утверждались некоторые национальные правила аудиторской деятельности.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности».
Постановление вступает в силу с 17 сентября 2026 г.
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