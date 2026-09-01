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Новое в законодательстве


РЯД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИЛ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБНОВЛЕН МИНФИНОМ


17:12 16.09.2026

Постановлением Министерства финансов от 20 августа 2026 г. № 41 обновлен ряд национальных правил аудиторской деятельности.

Как сообщает Национальный правовой портал, так, постановлением утверждены следующие национальные правила аудиторской деятельности:

«Начальные и сопоставимые данные в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»;

«Оценка экологических вопросов при аудите бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»;

«Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной даты»;

«Прочая информация в документах, содержащих проверенную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность»;

«Существенность в аудите».

Данными правилами установлены единые требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, по соответствующим направлениям.

К иным аудиторским услугам относятся:

проведение аудита финансовой информации в рамках выполнения специальных аудиторских заданий, в том числе услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности);

проведение обзорной проверки бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и иной финансовой информации;

проведение анализа прогнозной финансовой информации;

проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации;

выполнение задания по компиляции финансовой информации;

другие аудиторские услуги, определенные международными стандартами аудиторской деятельности, действующими на территории Республики Беларусь

Ряд постановлений Министерства финансов признан утратившим силу, в том числе 6 марта 2001 г. № 24, от 5 сентября 2002 г. № 124, от 25 сентября 2002 г. № 133 и др., которыми утверждались некоторые национальные правила аудиторской деятельности.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности».

Постановление вступает в силу с 17 сентября 2026 г.
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