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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТБОРА НОМИНАНТОВ НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
12:07 16.09.2026
В Беларуси утверждено Положение о порядке проведения конкурсного отбора для занесения на Республиканскую доску Почета. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документ разработан в целях определения порядка проведения конкурсного отбора для занесения на Республиканскую доску Почета в рамках реализации Указа от 15 июня 2026 года №195.
Постановление, в частности, предусматривает определение общих требований к проведению конкурсного отбора претендентов для занесения на Республиканскую доску Почета.
Устанавливается порядок взаимодействия органов государственного управления по организации и проведению конкурсного отбора среди областей, Минска, районов, городов областного подчинения и организаций. Определяются особенности проведения конкурсного отбора среди организаций. Такой отбор будет проводиться в целом по организации. В настоящее время конкурс проводится среди организаций и их обособленных подразделений. Кроме того, устанавливаются условия, при которых конкурсный отбор не проводится по отдельным номинациям, порядок перераспределения таких мест по другим номинациям. Так, отбор не проводится по отдельным номинациям в случае отсутствия минимального количества заявленных претендентов, а также невыполнения этими претендентами обязательных условий. Определяется перечень информации и документов (включая их формы), необходимых для подачи и участия в конкурсном отборе.
В постановлении указаны перечни показателей, учитывающих отраслевые особенности претендентов по каждой номинации, и порядок присвоения баллов претендентам для занесения на Республиканскую доску Почета.
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