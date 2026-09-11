В Беларуси с 1 октября 2026 года вступает в силу новый профессиональный стандарт для операторов автоматических и полуавтоматических линий в деревообработке, утвержденный постановлением Минтруда и соцзащиты № 52 от 20 июля 2026 года.

Как сообщает пресс-служба трудового ведомства, профстандарт определяет содержание трудовых функций для работников, которые работают на автоматических и полуавтоматических линиях при производстве деревянных изделий (плит, брусьев и другой продукции).

В числе основных задач: подготовка оборудования к работе, управление и обслуживание производственных линий, регулировка работы оборудования, формирование и корректировка управляющих программ.

Одновременно из ЕТКС (выпуск 38) исключены параграфы 22–26 с прежними описаниями профессии «Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке» (постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 1998 г. № 61).

Документ разработан при координации Секторального совета квалификаций при концерне «Беллесбумпром».