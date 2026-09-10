|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МЖКХ СКОРРЕКТИРОВАН РЯД ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ
11:22 11.09.2026
Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 27 июля 2026 г. № 13 внесены изменения в ряд ведомственных нормативных правовых актов по вопросам жилищных отношений. Основные положения вступили в силу 10 сентября 2026 г.
Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на МЖКХ, в числе нововведений:
обновление форм справок, выдаваемых гражданам, в том числе о занимаемом жилом помещении, составе семьи, месте жительства и месте захоронения родственников;
изложение в новой редакции отдельных положений Правил проживания в гостиницах Республики Беларусь (в том числе уточнен перечень документов для оформления проживания);
корректировка Правил содержания и благоустройства мест погребения и порядка оформления документов при продаже жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе.
Изменения в части форм справок вступают в силу с 1 декабря 2026 г., остальные положения вступили в силу 10 сентября 2026 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2026
Курсы в банках
на 11.09.2026
Конвертация в банках
на 11.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте