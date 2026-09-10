Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 27 июля 2026 г. № 13 внесены изменения в ряд ведомственных нормативных правовых актов по вопросам жилищных отношений. Основные положения вступили в силу 10 сентября 2026 г.

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на МЖКХ, в числе нововведений:

обновление форм справок, выдаваемых гражданам, в том числе о занимаемом жилом помещении, составе семьи, месте жительства и месте захоронения родственников;

изложение в новой редакции отдельных положений Правил проживания в гостиницах Республики Беларусь (в том числе уточнен перечень документов для оформления проживания);

корректировка Правил содержания и благоустройства мест погребения и порядка оформления документов при продаже жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе.

Изменения в части форм справок вступают в силу с 1 декабря 2026 г., остальные положения вступили в силу 10 сентября 2026 г.